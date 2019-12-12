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عمرو موسى: حان الآوان أن يكون لـ"أفريقيا" مؤتمرا خاصا بها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:53 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن أفريقيا تحتاج إلى منتدى اقتصادي يشمل كل القوى الأفريقية وليس فقط الرؤساء، وينتج عنها توصيات تحصل على موافقة الرؤساء لتنفيذها على الفور.

وأشار "موسى"، خلال كلمته في فعاليات جلسة حول النزوح القسري في أفريقيا في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه حان الوقت أن يكون لأفريقيا مؤتمر خاص بها، مضيفا أنه يجب أن تلحق أفريقيا بركب التقدم.

وتنعقد فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية لليوم الثاني، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة صباح اليوم عن تعزيز دور المرأة في أفريقيا في قضايا الأمن والسلم.
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الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان عمرو موسى أفريقيا

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