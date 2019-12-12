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تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام وادي دجلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:46 م
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الاهلي ودجلة
الاهلي ودجلة
علي نبوي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة بالأمس تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 وأدى اللاعبون تدريباتهم الاستشفائية بالجري حول الملعب، للتخلص من الإجهاد بعد خوضهم مباراة الأمس.

 ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات بعد مواجهة وادي دجلة بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ومواجهة حرس الحدود المقبلة.  


ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
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