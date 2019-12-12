انهيار أرضي يقتل 6 أفغان في منطقة تسيطر عليها طالبان

قال مسؤولون اليوم الخميس، إنه أسفر انهيار أرضي في منطقة نائية يسيطر عليها طالبان في شمال شرق أفغانستان عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، جميعهم من القرويين الفقراء الذين يقومون بالتعدين على التلال بحثا عن الذهب، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".



وقال عضو مجلس المحافظة عبد الله ناجي نزاري، إن الانهيار الأرضي وقع يوم الأربعاء في مقاطعة راغستان في مقاطعة بدخشان. تعد المقاطعة، الواقعة فى سلاسل جبال هندو كوش وبامير وعلى الحدود مع الصين، واحدة من المناطق النائية فى البلاد.



وكان الستة من بين العشرات من القرويين الذين كانوا يبحثون عن الذهب في المنطقة، وهي ممارسة شائعة بين القرويين في المنطقة الفقيرة. تخضع المنطقة، الغنية بالذهب، لسيطرة طالبان منذ عام 2015. وتدير طالبان العديد من المناجم غير القانونية لتمويل تمردها.



وأضاف نزاري، أنه أصيب أكثر من 30 قرويا، وفقدوا لساعات ودفنوا تحت الوحل والانقاض بعد الانهيار الارضي.



الانهيارات الأرضية شائعة وغالبًا ما تكون مميتة في أفغانستان. في عام 2014، وفي باداخشان أيضًا، تسبب انهيار أرضي نتج عن هطول أمطار غزيرة في مقتل 350 شخصًا على الأقل وفقد أكثر من 2000 شخص. كما أدى انهيار أرضي في مقاطعة بغلان، أيضًا في شمال شرق أفغانستان، إلى مقتل 71 شخصًا في عام 2012.

