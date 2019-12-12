Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعثة الأسكواش تغادر لواشنطن استعدادا لبطولة العالم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
غادرت بعثة منتخب مصر الاول للاسكواش القاهرة في طريقها إلى واشنطن للمنافسة على بطولة كأس العالم للفرق والتي تقام في أمريكا خلال الفترة من ١٥ وحتي ٢٢ ديسمبر الجاري .

وتضم البعثة امير وجيه المدير الفني و٤ لاعبين هم طارق مؤمن كابتن المنتخب وكريم سامي عبدالجواد وعلي فرج ومحمد أبوالغار .

ويتأهل المنتخب تحت قيادة مدربه امير وجيه للفوز باللقب وهو ما أكده صائد البطولات المدير الفني بسعيه نحو الفوز باللقب موكدا انه هدفه هو البطوله مضيفا ان فريقه استعد جيدا للبطولة خاصة في ظل امتلاك الفريق لافضل نجوم العالم والتي ستمثل المنتخب في هذه المهمة .

يذكر ان الاتحاد قد كلف امير وجيه بتولي هذه المهمة نظرا لكفاءته وخبراته الكبيرة .

Advertisements

أخبار تهمك

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 19 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ ساعتين و 19 دقيقة

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ يوم

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status