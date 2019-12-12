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ضبط عاطل لسرقته دراجة بخارية في باب الشعرية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:36 م
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، لقيامه في الشروع بسرقة دراجة بخارية وبحوزته سلاح أبيض في منطقة باب الشعرية.

وجاء ذلك في أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية وبصحبته القوة المرافقة بشارع بهاء الدين ابن حنا ـ دائرة القسم تمكن من ضبط المدعو ا م د 28 سنة عاطل ومقيم بهتيم ـ شبرا الخيمة ثان قليوبية والسابق اتهامه في عدد 14 قضية اخرهم 13347 لسنة 2016م مصر القديمة "سرقة" وبحوزته سلاح أبيض "مقص حديدي" حال شروعه في سرقة دراجة بخارية تحمل أرقام أ ن ب 2649 ماركة فيسبا بيضاء اللون موديل 2012م بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بمحل الضبط.

وأمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى "م ع ع" 31 سنة سائق ومقيم 17 شارع الحامولي ـ دائرة قسم شرطة الوايلي باستدعائه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة وأضاف بعدم اكتشافه واقعة السرقة بعد. 

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكاب حادث سرقة الدراجة البخارية رقم أ ق ص 6746 ماركة دايون سوداء اللون موديل 2012م ملك المدعو "ص ا ع" سن 46 موظف بشركة الكهرباء ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل وله عنوان أخر شبرا الخيمة ثان قليوبية والمحرر بشأنها المحضر بتاريخ 26112019م بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الدراجة البخارية الثانية بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليه الأخير تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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