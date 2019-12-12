أبطال "دجلة" للتنس يتوجون بلقب بطولة أفريقيا

واصل فريق أندية وادي دجلة للتنس أدائهم المتميز في المحافل الدولية والعالمية، ليتوج بأربعة كؤوس للمراكز الأولى في بطولة افريقيا للناشئين والناشئات، التي نظمها الاتحاد الافريقي بكينيا والتي إستمرت خلال الفترة بين 28 نوفمبر الماضي حتى 4 ديسمبر الجاري.





حصلت اللاعبة الدجلاوية ملك عادل، على كأس المركز الأول في منافسات الفردي للناشئات بالبطولة، وتوج اللاعب مصطفى نور الدين بكأس المركز الأول عن منافسات الفردي والزوجي تحت 14 سنة.





وعلى صعيد منافسات الزوجي، حاز البطل الدجلاوي على نور الدين بكأس المركز الأول.



