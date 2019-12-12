عمرو يوسف: فيلم أعز الولد سينال إعجاب الجمهور

وقال عمرو يوسف فى تصريحات صحفية اليوم الخميس إن أحداث الفيلم تدور فى إطار تشويقى اجتماعى، من خلال خطف مجموعة من السيدات من قبل عصابة مجهولة الهوية، ويتم وضعهن فى أحد مصانع حلوان لاستغلالهن وطلب فدية.





وأوضح عمرو يوسف أن الفيلم لا يزال فى مرحلة التصوير ولا يعرف موعد طرحه للجمهور حتى الآن، معربا عن سعادته بالمشاركة فى الفيلم، حيث يظهر هو وزوجته كضيفى شرف.





وأشار عمرو يوسف إلى أن المنافسة هى آخر ما ينظر له لأن الهدف الأساسى بالنسبة له هو إسعاد الجمهور وتحقيق الأفلام لإيرادات عالية.





وكشف عمرو يوسف أنه حتى الآن لم يحسم موقفه من التواجد فى دراما رمضان 2020.. مشيرا إلى أنه ابتعد عن موسم رمضان الماضى نتيجة انشغاله بتصوير الجزء الثانى من فيلم ولاد رزق.



