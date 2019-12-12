Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمود فوزي يكتب : منتدي شباب العالم والدعاية السياسية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:28 م
Advertisements
محمود فوزي
محمود فوزي
Advertisements
أصبح منتدى شباب العالم، الذى تنظمه مصر للدورة السنوية الثالثة علي التوالي فى مدينة السلام شرم الشيخ، بمثابة حدثًا دوليًا مهمًا يحظى باهتمام المؤسسات الدولية، نظرًا لما يستقطبه من تغطية إعلامية واسعة من مختلف وكالات الأنباء والصحافة العالمية.
ويهدف المنتدي في المقام الأول إلي  توحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، بما يمثل انعكاسًا لدبلوماسية السياسة المصرية، والوعي العميق من مؤسسة الرئاسة بأهمية صناعة الفعاليات ، كميدان واسع لتبادل الخبرات العلمية، وبلوغ أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة،  وتمرير معاني وأهداف دعائية و سياسية مصاحبة لانعقاد هذه الفعاليات.
ويعد الملتقي ملاذًا للقوى العاطفية لجماهيره، والتي تجد من مناخ الحدث فرصًة سانحًة  للتنفيس عن هذه القوى بعدة طرق رمزية، كالاحتفال والغناء والتعبير السياسي وغيرها، ومن ثم تتحول هذه الجماهير لقوة مهيمنًة في المجتمع، تمارس قهرًا اجتماعيًا وسياسيًا يوازي قوي العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية، كما يوازي بالمثل قوي القوانين والدساتير الوضعية.

وتتعدد تكنيكات الدعاية التي تمارس خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تصاحبها حملات إعلامية ضخمة، بغرض توجيه اتجاهات الجمهور لتبني مواقف معينة نحو شعوب الدول الزائرة، أو نحو عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم الثقافية، كفرصة سانحة للمقاربات الثقافية بين الشعوب لتبني أو نبذ ما يتسق أو يختلف مع ثقافة الدولة المستضيفة، فضلًا عن إخفاء أو تسليط الضوء على حقائق ومشاهد سياسية معينة، من خلال التلاعب أو السيطرة على التغطية الإعلامية المصاحبة للحدث.

كما يعد تكنيك إدارة الأزمات والقضايا أحد أبرز أدوار الأحداث الخاصة،التي توظفها منظمات ووكالات العلاقات العامة بغرض تخفيف آثار الأزمات، ودحض الشائعات التي تتعرض لها الدولة، ومواجهة تحديات الدعاية والتغطية الإعلامية السلبية الموجهة ضدها، مستفيدًة من الإطار الإعلامي الذي يخلقه الحدث، ويروج من خلاله لقوالب اتصالية متعددة،تكون بمثابة أداة مثلي لصياغة صورتها الذهنية، وإعادة رسم ملامح هذه الصورة لدى جمهوريها الداخلي المتمثل في مواطنيها، والخارجي المتمثل في جاليات وممثلي المجتمع الدولي من الزوار والمشاهدين عبر أثير الفضائيات وشبكات الإعلام الإلكتروني والصحف الدولية.

كما تلعب الأحداث الخاصة العالمية الكبري دورًا بارزًا في توجيه رسالة إلى العالم - خاصة المستثمرين والسائحين وصانعي السياحة - مفادها أن مجتمع الحدث Event Society مكان آمن وقادر على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية، وكونه قادرًا على حماية وتأمين زواره من مختلف الجنسيات.
كما تجدر الإشارة  - ختامًا – إلي دور الفعاليات في الترويج السياحي للمقومات والمعالم السياحية للدولة المستضيفة، بالاستفادة من حجم الحدث والاهتمام العالمي بموضوعه، أو بالاستفادة من الشخصيات العالمية المروجة لهذه الفعاليات، وهو ما حدث في زيارة نجم الكرة العالمي ميسي لمصر، حيث اتجهت أنظار محبيه ومتابعيه عبر قنوات التواصل الاجتماعي نحو مصر، وهو ذات الأمر المصاحب لحضور نجوم عالميين للأحداث الخاصة الكبري، على اختلاف نمطها ومجالها ونطاق إقامتها.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ يوم

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status