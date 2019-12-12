بعد مرور 100 يوم.. إعلامي يمني يتحدث لــ "الفجر" حول استشهاد "أبو اليمامة"

علق الإعلامي اليمني مختار اليافعي استشهاد القائد البارز منير اليافعي الشهير بـ"أبو اليمامة"، والذي استشهد إثر هجوم إرهابي مزدوج مؤكداً بأنه انطلقت ثورة غضب شعبية ورسمية رداً على هذا القدر الذي شاركت فيه قوي الإصلاح من جهة مع الحوثيين.





وقال "اليافعي" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، في البداية الرحمة على الشهيد القائد "أبو اليمامة"، والذي كان ثوة في حياته منذ انطلاق الحراك الجنوبي بل منذ الإحتلال اليمني للجنوب عام 94، وهو شارك في كل فعاليات الحراك الجنوبي.





وأضاف بأن الشهيد أبو اليمامة كان ثورة بعد استشهادة في عملية إرهابية، وأكد في مئوية الشهيد أبو اليمامة ما زال الشارع الجنوبي يحتقن ويتذكر بسالة هذا القائد الفريد من نوعه، قائلاً مهما اتكلمنا عن بطولاته لا نوفيه حقه.





ووفقا لتوجيهات اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عقدت اللجنة التنظيمية لفعالية مئوية الشهيد منير اليافعي "ابو اليمامة" اجتماعا لوضع الترتيبات الفنية والتنظيمية لإنجاح الفعالية.

وفي اجتماع ترأسه الدكتور علي صالح الخلاقي رئيس اللجنة التحضرية في مقر الأمانة العامة للمجلس الانتقالي ، وبحضور عدد من رؤساء الدوائر والمكلفين من قيادة المجلس وبمشاركة العميد ركن / حنـش عبدالله النمري قائد اللواء الاول دعم واسناد ومختار محمود شقيق الشهيد.

وستقام فعالية مئوية الشهيد أبو اليمامة اليوم الخميس الموافق 12ديسمبر الجاري في العاصمة عدن ، وتم إقرار برنامج الفعالية, الذي يتضمن كلمات وقصائد شعرية وعرض فيلم وثائقي عن مسيرة الشهيد أشرف عليه الصحفي ياسر اليافعي ، وتوزيع الكتاب الذي أعده وأخرجه الدكتور علي الخلاقي عن الشهيد بعنوان (أسد الجنوب ..قاهر الإرهاب) وضم ما كُتب عن الشهيد من نثر وشعر وملحق للصور, وسيكون الحضور بدعوات خاصة.

يذكر أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن استيقظت منذ عام على دوي هجوم إرهابي مزدوج، أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من رجال الشرطة والجيش، على رأسهم القائد البارز، منير اليافعي، الشهير بـ"أبو اليمامة".

وكان العميد "اليافعي"، يشرف على عرض عسكري، منذ الساعات الأولى قبيل انطلاق الوحدات القتالية إلى جبهات المواجهة ضد الحوثيين شمالي الضالع وتخوم محافظة تعز.

وحرص العميد "اليافعي"، على إتمام كافة تجهيزات الحفل، قبل بدء الهجوم الحوثي الذي استهدف منصة كانت تضم عددا من القيادات الجنوبية البارزة.

وترعرع العميد اليافعي، في المؤسسة العسكرية باكرا، حيث انخرط الشاب المولود في مديرية يافع بمحافظة لحج عام 1974 في صفوف القوات المسلحة وهو بسن الـ17.