مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز بث مباشر

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس 12/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى فريق الزمالك لمواصلة انتصاراته مع مديره الفني الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك حينما يستقبل ضيفه فريق بيراميدز على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس 12/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى فريق الزمالك لمواصلة انتصاراته مع مديره الفني الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك حينما يستقبل ضيفه فريق بيراميدز على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:

تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة: