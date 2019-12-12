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وزير القوى العاملة: العامل المصري الأفضل في العالم إذا توافرت له الإمكانيات

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:23 م
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
هدى عبدالرازق
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العامل المصري هو أفضل عمالة على مستوى العالم إذا توفرت له الإمكانيات الكاملة المطلوبة للعمل، مضيفا أن العامل المصري عطاءه كبير، حيث تتميز العمالة المصرية في الخارج تتميز عن عمالة الدولة نفسها.

وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أنه تم اطلاق السيارات المتنقلة في عدد من المحافظات لتدريب العمالة، موضحًا أنهم تعهدوا أمام الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي أن يكون يشهد مجال التدريب طفرة كبيرة.

وأضاف أنه هناك 13 وحدة متنقلة للتدريب، وتم تجديدهم، والهدف منها الوصول لأبناء مصر في القرى واللنجوع، معقبا: "هنروح لحد البيت حتى لا يكون هناك حجة لأبناء القرى في الحصول على التدريب".
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