كشف غموض واقعة ادعاء شخص سرقته بالإكراه ببني سويف

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط العامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المبلغ، وأرشد عن الحقيبة وبداخلها (مبلغ مالي قدره 69250 جنيها، 2 دفتر فواتير تحصيل كهرباء بإجمالي 104 فاتورة، دفتر طلب حضور المواطنين خاص وممهور بخاتم شركة الكهرباء- هاتف محمول خاص بزوجة المبلغ والمستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بني سويف بمديرية أمن بني سويف من شخص حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة ببا، عن أنه في أثناء قيادته دراجته النارية بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بسيارة ملاكى (لم يحدد رقمها) تنحرف تجاهه فاختل توازنه وانقلب على جانب الطريق وترجل من السيارة مجهولان، واستوليا منه على حقيبة كانت بحوزته وبداخلها مبلغ مالى ما بين (50 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه) قيمة تحصيل فواتير الكهرباء من المشتركين وبعض الفواتير الغير مُحصلة.وأضاف، أنه يقوم بتحصيل تلك الفواتير لصالح أحد المُحصلين بشركة الكهرباء ببنى سويف نظير مبلغ 3500 جنيه يتقاضاه شهريًا من الأخير.وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (المُبلغ، عامل) وبمواجهة المُبلغ إعترف بإرتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية فإستعان بالعامل وقام بسرقة بعض المبالغ المالية من المتحصلات التى يقوم بتحصيلها، وبتاريخ الواقعة اتصل بالعامل وقام بتسليمه الحقيبة بما تحويه من مبالغ مالية وفواتير كهرباء بمكان الواقعة نظير مبلغ مالي.