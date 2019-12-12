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إنتر ميلان يغري مارتينيز وبرشلونة يترقب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:17 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يترقب نادي برشلونة الاجتماع الذي سيجمع بين إدارة إنتر ميلان ووكلاء الأرجنتيني لاوتارو مارتيينيز لاعب النيراتزوري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن وكلاء أعمال لاوتارو مارتينيز سيعقدون اجتماعًا مع إدارة إنتر ميلان لمناقشة تحسين عقد اللاعب الأرجنتيني.

وأضافت التقارير بأن نادي إنتر ميلان يريد رفع راتب اللاعب الذي يتقاضاها في الموسم ومضافعته من 2 مليون يورو إلى 4 مليون يورو.

وتابعت التقارير بأن إنتر ميلان يرغب أيضًا في رفع قيمة كسر العقد من 111 مليون يورو إلى 200 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة يراقب هذا الأمر لمعرفة أخر التطورات حيث يرغب بقوة في ضم مارتينيز.
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