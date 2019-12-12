غدًا.. انطلاق "أوتو تك ٢٠١٩" في دورته الـ ٢٦

تنطلق غدًا الجمعة فعاليات الدورة السادسة والعشرين من معرض "أوتو تك"؛ حيث يستضيف مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة مرة أخرى المعرض المتخصّص في خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات وملحقاتها، في الفترة ما بين 15 – 13 ديسمبر٢٠١٩.





يضمّ المعرض الذي تنظّمه شركة "إنفورما ماركتس" أكثر من 250 عارض من الشركات المحلية والأجنبية من ٢٠ دولة حول العالم، يوفّرون حلولاً شاملة ومبتكرة لكلّ ما هو مُتعلّق بخدمات ما بعد البيع وقطاع الصناعات المغذّية للسيارات، ومِن المنتظر أن يزور المعرض خلال أيامه الثلاثة هذا العام أكثر من ٥٠٠٠ زائر مِن الموزّعين وتُجّار قطع الغيار والمستوردين والمصدّرين، بالإضافة إلى المصنّعين والمورّدين من مختلف الأسواق التصنيعية الرئيسية؛ و العملاء الذين يودّون التعرّف على أحدث المنتجات والخدمات المختلفة في هذا القطاع الحيوي.





قال "مصطفى خليل"، مدير المعارض لشركة "إنفورما ماركتس- مصر": "إن معرض أوتو تك يمثّل حدثًا سنويًّا هامًّا لقطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات، كما أن نموه وتزايد أهميته في السنوات الأخيرة؛ جعله مُلتقى لا يفوّت لأي مهتم بهذه الصناعة في منطقة شمال إفريقيا بأسرها. وبخلاف تقديم تقنيات متطوّرة تواكب العصر وحلول مبتكرة في مجال الصناعات المغذّية للسيارات؛ فإن دورة هذا العام من معرض أوتو تك تُعدّ دليلاً جديدًا على قوة هذا القطاع الحيوي الواعد".





يٌغطّي "أوتو تك ٢٠١٩" كافة خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات ومكوّناتها، فضلاً عن مجالات التصنيع وإعادة التصنيع والإكسسوارات وتعديل السيارات، وخدمات الإصلاح والصيانة وغسيل السيارات، وأيضًا الإطارات والبطاريات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة وحلول الأنظمة الإلكترونية المتطوّرة، وكل ما يتعلّق بالصناعات المغذّية للسيارات، على مساحة كبيرة تتجاوز الـ١٥.٠٠٠ متر مربع.





وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية (EEC)، سيستضيف أوتو تك ٢٠١٩ مرة أخرى -هذا العام- العديد من المشترين من قارتيْ إفريقيا وأوروبا للتّواصُل مع المصنّعين والمورّدين المصريين لبحث سُبل تصدير منتجاتهم وخدماتهم إلى إفريقيا وأوروبا.





صرحت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للسلع الهندسية، بقولها "في العام الماضي، زار العديد من المشترين من دول غانا والهند والكويت وكينيا وبولندا والمملكة العربية السعودية وتنزانيا معرض أوتو تك ولقد عقدوا لقاءات ثنائية واجتماعات مباشرة مع شركات تتطلّع إلى التصدير إلى إفريقيا. وفي دورة هذا العام، نستهدف أكثر من ٣٠ مُشترٍ؛ مما يُسهم في تسهيل الأعمال وتعظيم العائد على الاستثمارات لكل المشاركين من خلال تشجيع إبرام وتوقيع الاتفاقات في الحال".





وأضافت "يحمل قطاع خدمات ما بعد البيع في السوق المصرية بين طيّاته فرصًا كبيرة للنمو والتفاؤل؛ إذ إن هناك أكثر من ٨٠ شركةً في مجال الصناعات المغذية في البلاد، توفّر العديد من المكوّنات الداخلية وأنظمة العادم للسيارات، وأيضًا وحدات المكيّفات وغيرها من المكوّنات وقطع الغيار الحيوية لحوالي ١٧ شركةً دوليةً تقوم بتجميع وتصنيع سياراتها محليًّا في مصر".





ومع حجم سوق السيارات المحلي، وإمكانياته الكبيرة للتوسّع والنمو، فضلاً عن تجديد العديد من شركات السيارات الأجنبية لثقتها في السوق المصرية، فإن أوتو تك ٢٠١٩ سيُظهر مدى جاذبية السوق المصرية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال قطاع خدمات ما بعد البيع القوي الذي سيسعى على الدوام إلى إضافة قيمة جديدة.











