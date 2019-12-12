كشف ملابسات سرقة شقة موظف بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم من موظف، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب شرفة الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى، شاشة تليفزيون، سخان مياه كهربائى) من داخلها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" سبق إتهامه فى 13 قضية آخرهم "سلاح بدون ترخيص").



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشيش"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

