وزير القوى العاملة: 26 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج (فيديو)

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تحويلات المصريين في الخارج، أصبحت أهم بنود الاقتصاد بالنسبة للتحويلات العملة، والتي تتزايد بشكل واضح، مما يعكس ثقة المصريين في الحكومة والاقتصاد المصري، ويؤكد على تحسن مؤشرات الدولة المصرية الاقتصادية.





وأوضح "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن تحويلات المصريين العاملين في الأردن بلغت 85 مليون دولار، حيث أن الأردن تعتبر الدولة الثانية بعد المملكة العربية السعودية من حيث حجم العمالة المصرية، مشيرًا إلى أنه تردد خلال الفترة الأخيرة أن العمالة المصرية في الخارج لم تعد مطلوبة، ولكننا نؤكد أن مصر مستعدة لتصدير العمالة لجميع دول العالم.



