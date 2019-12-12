Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير القوى العاملة: 26 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تحويلات المصريين في الخارج، أصبحت أهم بنود الاقتصاد بالنسبة للتحويلات العملة، والتي تتزايد بشكل واضح، مما يعكس ثقة المصريين في الحكومة والاقتصاد المصري، ويؤكد على تحسن مؤشرات الدولة المصرية الاقتصادية.

وأوضح "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن تحويلات المصريين العاملين في الأردن بلغت 85 مليون دولار، حيث أن الأردن تعتبر الدولة الثانية بعد المملكة العربية السعودية من حيث حجم العمالة المصرية، مشيرًا إلى أنه تردد خلال الفترة الأخيرة أن العمالة المصرية في الخارج لم تعد مطلوبة، ولكننا نؤكد أن مصر مستعدة لتصدير العمالة لجميع دول العالم.

وتابع وزير القوي العاملة، أنه يتم تدريب الشباب المصري بما يتيح لهم إيجاد فرص عمل في جميع الدول عربية وإفريقية وأوروبية، منوهًا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 26 مليار دولار سنويًا، وهذا يعد نوع من أنواع دعم الاقتصاد المصري، وتوفير العملة الصعبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة تحويلات المصريين أخبار مصر

أخبار تهمك

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 5 ساعات

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال شهر‎

"سعفان" يؤكد ضرورة توحيد الجهود لإنشاء قاعدة بيانات للعاملين والمصريين بالخارج‎ "صور"

"القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر

وزير القوى العاملة: كرامة المصريين مُصانة

"القوى العاملة": تحويل 9 ملايين جنيه رواتب تقاعدية لمصريين عملوا بالأردن

سعفان: العامل المصري جبار بشهادة العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status