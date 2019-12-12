تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي

يدخل نادي آرسنال اليوم مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي ستاندر دو لياج ، يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، على استاد «ملعب موريس ديفراسن» وهو ملعب كرة قدم يقع في مدينة لييج.