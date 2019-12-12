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تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
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ارسنال
ارسنال
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يدخل نادي آرسنال اليوم مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي ستاندر دو لياج ، يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، على استاد «ملعب موريس ديفراسن» وهو ملعب كرة قدم يقع في مدينة لييج.


تشكيلة المرتقبة نادي آرسنال أمام نادي ستاندار دو لييج

حراسة المرمى : ايميليانو داميان مارتينيز.

خط الدفاع : كيران تيرني – ديفيد لويز – سوكراتيس باباستاثوبولوس – هيكتور بيليرين.

خط الوسط : ماتيو جندوزي – مسعود أوزيل – جوزيف ويلوك

الهجوم : الكسندر لاكازيت – داني سيبايوس – بيير إيميريك أوباميانغ
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