بريانكا شوبرا عن الحرب النووية: لن أكون أبدًا مؤيدة لها



في أغسطس من هذا العام، اتهمت امرأة باكستانية "بريانكا شوبرا"، بأنها تقوم بتشجيع الحرب النووية بين البلدين الجارين.



ردت بريانكا شوبرا مرة أخرى على الاتهامات بأنها "تشجع الحرب النووية"، قائلة إنها لن تكون مؤيدة للحرب أبدًا.



بدأ كل شيء في أغسطس، عندما قامت بريانكا بالتغريد عبر موقع تويتر دعمًا للجيش الهندي، وبعد ذلك اتهمت امرأة باكستانية في حدث في لوس أنجلوس الممثلة بـ "تشجيع الحرب النووية في باكستان".



عالجت بريانكا الوضع آنذاك، ولكن انفتحت حول الجدل مرة أخرى مؤخرًا.



قالت بريانكا لموقع the daily beast: "من المؤسف ما حدث، لم أكن أبدًا، لم أكن أبدًا، ولن أكون أبدًا مؤيدة للحرب، وهذا ما جاء في بياني نفسه، عملي في كل هذه السنوات هو شهادة على ذلك، وأشعر أنني بحاجة إلى الحفاظ على تجدده".



في الحدث في أغسطس، قالت المرأة الباكستانية: "أنت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة للسلام، وتشجعِ الحرب النووية في باكستان، ليس هناك من طريقة لأنك في هذا، كشعب باكستاني ملايين الناس مثلي، أنا قد دعمتك في عملك".



أجابت بريانكا بعد ذلك: "لدي الكثير من الأصدقاء من باكستان وأنا من الهند، الحرب ليست شيئًا مغرمًا جدًا بي، ولكنني وطنية، لذلك أنا آسفة إذا جرحت مشاعر الناس الذين يحبونني وقد أحببتني، ولكني أعتقد أن لدينا جميعًا، نوعًا ما أرضية مشتركة يتعين علينا جميعًا أن نسير عليها".



وأضافت بريانكا: "الطريقة التي أتيت بها إليّ الآن لا تصح، يا فتاة لا تصرخِ، كلنا هنا من أجل الحب".

