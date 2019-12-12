طرح الملصق الرسمي لفيلم فارون داوان الجديد Street Dancer 3D



نشر فارون داوان عبر "إنستجرام"، أول ملصق لفيلمه الجديد Street Dancer 3D، للإعلان عن تاريخ إصدار الفيلم.



بعد إظهار مهاراته في الرقص في ABCD 2، بات فارون داوان مستعدًا للعودة إلى الشاشة الكبيرة كراقص في فيلم Street Dancer 3D.



أعلن داوان أيضًا عن تاريخ طرح التريلر الرسمي للفيلم، وسيصدر في 18 ديسمبر.



وكتب داوان تعليقًا على الملصق: "سيصدر التريلر في 18 ديسمبر، 7 أيام فقط".



فيلم Street Dancer 3D من إخراج ريمو ديسوزا، والفيلم أيضًا من بطولة نورا فتحي وشرادها كابور إلى جانب فارون داوان.



تم اختتام تصوير الفيلم في يوليو هذا العام، وكتب شرادها معلنة عن الاختتام: "لقد انتهينا من تصوير فيلم Street Dancer 3D الليلة الماضية، وقلبي يشعر بالامتنان الآن، لقد كانت رحلة رائعة لا تنسى، كل شيء يبدأ مع رجل واحد، السيد ريمو قائدنا، حامل علم جلب أفلام الرقص إلى الهند، وأشكرك سيدي على فيلمنا وعلى تمهيد الطريق أمام العديد من الراقصين في جميع أنحاء بلدنا لكي يؤمنوا بأحلامهم".



وتابعت شرادها: "شكرًا لك لأنك دعامة بلدي من خلال جميع البروفات وعلى إلهامي لي في كل خطوة صعبة، إلى جميع زملائي الممثلين والراقصين، أحبكم يا رفاق لدرجة أن الكلمات لن تكون قادرة على التعبير عنها، شكرًا لكم جميعًا على هذه الصداقة والحب والقوة من خلال كل التحديات، أحبكم، وأخيرًا ولكن في الغالب الأهم، عائلتي وأحبائي. لكونهم دائمًا بجانبي، شكرًا جزيلًا لكل شخص في الفيلم، لقد عمل الجميع بجهد كبير".



في وقت سابق، شارك فارون داوان العديد من مقاطع الفيديو والصور من مواقع تصوير فيلم Street Dancer 3D.



سيصدر الفيلم في 24 يناير 2020.

