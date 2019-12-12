بعد 20 يوما.. المتهمة بقتل "رقية" بصفط اللبن تمثل الجريمة

رغم مرور ما يقرب من 20 يوما على قتلها لطفلة لم تتجاوز 6 سنوات من عمرها، وإنكارها تعذيبها وقتلها، إعترفت المتهمة بقتل الطفلة "رقية" بقتلها بعد تعديها عليها بالضرب وتعذيبها، حتى أسقطتها قتيلة.



وانتقلت "شيماء. ع" المتهمة صحبة فريق من النيابة العامة، وقوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى الشقة محل الجريمة لتمثيل جريمتها.



كانت أنهت ربة منزل حياة ابنة زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، بعد أن انهالت عليها بالضرب لمحاولة عقابها، حتى أسقطتها قتيلة، بعد أن صدمت رأسها في الحائط، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثورعلي جثة "رقية مصطفى محمود"، 6 سنوات داخل شقة سكنية محل سكنها، بنطاق القسم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث قسم، وبالفحص والمعاينة وسؤال الجيران، قرروا بأن زوجة ابيها من تسببت في قتلها اثناء معاقبتها، واصطدام رأسها في الحائط.



وتمكنت القوات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، من القبض على زوجة أبيها "شيماء.ع" 32 سنة، وإقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتها اعترفت خلال التحقيقات التي أجريت معها بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت إنها تزوجت من والد الطفلة منذ حوالي 6 اشهر، وأن الطفلة كانت تحكي كل أسرار المنزل إلى الجيران، حتى قررت معاقبتها، وأثناء عقابها ارتطمت رأسها بالحائط وفارقت الحياة، دون قصد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

