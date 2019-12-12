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شاهد كابور يتحدث عن دوره في فيلم "Jersey"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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قام الفنان الهندي شاهد كابور، بتغريدة عبر تويتر، يعلن أنه بدأ في تصوير فيلمه القادم Jersey، وآخر فيلم تم عرضه له، هو فيلم Kabir Singh.

بدأ شاهد كابور، في تصوير فيلمه القادم Jersey، شوهد شاهد آخر مرة على الشاشة الكبيرة، في الفيلم الذي كثر الحديث عنه Kabir Singh وأصبح الفيلم أكثر جوائزًا في حياة شاهد المهنية.

بعد نجاح فيلم Kabir Singh، راقب الجميع ما سيوقعه شاهد كمشروعه التالي، واستغرق الممثل وقته وبعد أشهر من طرح فيلمه Kabir Singh، وقع على فيلم Jersey، حيث سيقوم شاهد بلعب دور لاعب الكريكيت في جيرسي.

مثل فيلم Kabir Singh الذي هو طبعة جديدة من فيلم Arjun Reddy، يُعتبر Jersey أيضًا طبعة جديدة من فيلم تيلجو يحمل نفس الاسم، غرد شاهد عبر تويتر للإعلان عن بدأ تصوير الفيلم، وكتب: "شكرًا لكم جميعًا على كل الاهتمام والرغبات، آخر أسبوعين كنت خارج اللعبة ولكني في حالة جيدة، يبدأ التصوير غدًا، وكالعادة العصبية قبل التصوير، وبلا نوم وقلق، كل شخصية هي تحديًا جديدًا، ومسؤولية إيجاد الحقيقة".

كان كابير سينج شخصية مثيرة للجدل في لعبه، لأنه كان كارهًا للنساء، وقد تم عرضه في ضوء ممجد في الفيلم، وشاهد غالبًا ما يتخلى عن موقفه من الشخصية وقد لمح إلى ذلك في تغريداته الأخيرة.

لقد كتب قائلًا: "من أجل العثور على روح بطل الرواية الذي تستحق قصته، كل شخصية إذا كانت حقيقية ستكون معيبة بطريقة ما، بعضها أكثر من غيرها، جمال الحياة والإنسانية يكمن في قبولها للعيوب الخاصة بها".

وأضاف شاهد: "إن ازدواجية الوجود الإنساني هي أكثر جوانبها صعوبة وتناقضها الرائع، أجد قوة في الشخصيات الضعيفة، والضعف في الشخصيات القوية، هذا هو ألذ جزء من الطبق، آمل أن أجد الحقيقة في هذا رحلة جديدة".

وتابع قائلًا: "أحتاج إلى حبكم وأطيب تمنياتكم، شكرًا لكم على كل شيء، التقدير والنقد، أنا بسببك حافظت على ذلك حقيقيًا، واجعله دائمًا يعتد به".

سيقوم بإخراج النسخة الهندية من Jersey بواسطة غوتام تينانوري، الذي قام أيضًا بإخراج الفيلم الأصلي لعام 2019، ويقوم ببطولة الفيلم إلى جانب شاهد كابور مرونال ثاكور.
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