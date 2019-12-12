لورين لندن تكرم "نيبسي هوسل" في حملة بوما "Forever Stronger"

تقوم لورين لندن، بتحويل آلامها إلى حركة واستمرار ما بدأه زوجها الراحل نيبسي هوسل، حيث تعمل الممثلة التي فقدت والد أطفالها في أواخر مارس، بعد أن قُتل بالرصاص وعمره 33 عامًا، مع بوما لإطلاق حملة جديدة تسمى "Forever Strong".



أطلقت الشركة الحملة مع شريط فيديو مؤثر، يعرض النجمة لورين وهي تتجول في شوارع لوس أنجلوس، حيث ركزت مدينة نيبسي على الكثير من تواصله خلال حياته، وتقول في صوت مؤثر: "الألم خفيف، الألم هو البصيرة، الجسد يؤلم ولكن الروح تنمو".



يقول بيان في السيرة الذاتية للفيديو: "لورين لندن فخورة بتوحيد جهودها مع بوما، لدعمها في هذا الفصل التالي من رحلتها، كانت هذه القطعة رؤية إبداعية، أرادت لورين إحياءها للدلالة على استمرار ماراثونها إلى جانب بوما "Forever Stronger".



شاركت لورين أفكارها على إنستجرام الخاص بها، لقد نشرت صورة وهي ترتدي قلنسوة حمراء اللون، مع خلفية ل لوس أنجلوس في منظر واضح، وعلقت على الصورة. "أنا أعطيك".



كانت لورين والعديد من المشاهير الآخرين صريحين بشأن وفاة نيبسي، وتأثيرها على مجتمع لوس أنجلوس ككل، على الرغم من أنه رحل، إلا أن تأثيره بعيد المنال، في يونيو حصل الفنان بعد وفاته على جائزة الإنسانية في جوائز BET لعام 2019.



قال عنه كوني أورلاندو، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم البرمجة: "بصفته فنانًا وقياديًا غزير الإنتاج، كان نيبسي هاسل متحمسًا لقيادة التغيير من أجل تحسين مجتمعه، وتمكين وتوظيف المحتاجين وكونه قائدًا مؤثرًا ومحترمًا للغاية".



وأكمل كوني أورلاندو في بيان في وقت الإعلان: "كان رحيله خسارة هائلة لصناعة الترفيه والثقافة، وسنستمر في تذكر دفاعه، وسنُلهم بالأعمال الأساسية التي قدمها والتزامه الشديد بالتغيير الاجتماعي".



تم ترشيحه أيضًا ل 3 ترشيحات Grammys لجوائز Grammy Awards لعام 2020، تم ترشيحه في فئة الموسيقي لأفضل أداء راب، وأفضل أداء راب سونج وأفضل أغنية راب.

