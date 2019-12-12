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استقرار حركة السفن بقناة السويس رغم سوء حالة الطقس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
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قناة السويس
قناة السويس
محمد عزام
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استقرت حركة السفن بمجرى قناة السويس الملاحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، رغم حالة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بلغ 28 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود علي الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن وموجود علي الارصفه سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 7 سفن حاويات.

وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

وشهدت محافظة بورسعيد، قبل ظهر اليوم، رياح شديدة ومثيرة للأتربة تبعها سقوط للأمطار على كافة أنحاء المدينة.
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