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"الإسكان": تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية بتكلفة 823 مليون جنيه

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب، و7 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 823 مليون جنيه، لخدمة نحو نصف مليون نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى شهر 9/2020.

وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب، قال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ مشروع محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 34/68 ألف م3/يوم، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبو طفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، ومشروع محطة مياه القصاصين فائقة الترشيح، بطاقة 15 ألف م3/يوم.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى، أضاف وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحى أبوصوير، ومشروع محطة معالجة صرف صحى السبع آبار، ومشروع توسعات صرف صحى فايد، ومشروع منشية مبارك بالقنطرة، ومشروع النصر الرئيسية بالقنطرة غرب، ومشروع الرياح، ومشروع فنارة.




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