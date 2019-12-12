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عائشة بن أحمد تغازل جمهورها: "صباح النشاط والطاقة الحلوة"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة ليها، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير"إنستجرام"، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.

وعلقت الفنانة عائشة بن أحمد على الصورة : "صباح النشاط والطاقة الحلوة من خلال الصورة اللي شايفنها شنية الشخصية الجديدة اللى تتصوروا بش نقدمها ؟".

على صعيد أخر تشارك الفنان عائشة بن أحمد فى بطولة فيلم" الفلوس" وهو من بطولة تامر حسني، خالد الصاوى ، زينة ، احمد السقا ،علي ربيع، مر عز الدين، محمد سلام، ويزو اخراج سعيد الماروق، تأليف محمد عبد المعطى، وتدور أحداث الفيلم" الفلوس" حول شخص يدعى سيف وهو نصاب محترف ثم يقابل البنت الثرية تدعى حلا وتقابل سلسلة من الأكاذيب والخداع مختلط بعلاقة من الحب والصداقة والحياة.

ويذكر أن شارك الفنانة عائشة بن أحمد فى بطولة مسلسل" عالم افتراضي" وشارك في بطولة هذا المسلسل،عدد من نجوم الفن منهم، أحمد صلاح السعدني، كريم سرور، هند عبد الحليم، اخراج ابراهيم فخر، تأليف إياد صالح.
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