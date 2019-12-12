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"كسر الخطوط" يتسبب في قطع المياه عن عدد من المناطق بقنا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن قطع المياه عن عدد من المناطق، بسبب كسر في خطوط المياه.

وأشارت إلى أنه تم قطع المياه عن: شارع المدارس بقنا، ونجع نصر الله بالحميدات، والأشراف الشرقية ونجع ريان بكوم عريان، والحميرات، وعزبة الألفي بدشنا، وشارع العسيرات والكوم الأحمر بفرشوط، وأسمنت بنقادة، وشارع الإسعاف بنقادة، وشارع طريق النصر بقوص، ونجع معين بقفط، وجارى العمل على صيانة الأعطال، وإعادة ضخ المياه للمواطنين.
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