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"الإسكان": حملات ليلية مكبرة لإزالة التعديات وضبط "التوك توك" بمدينتي دمياط وبدر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي الأرصفة وأمام المحال التجارية والكافيتريات والمسطحات الخضراء شملت عدة أنحاء بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق مع  شرطة والمرافق وقسم شرطة المدينة  والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأضاف المهندس محمد رجب: تم مصادرة المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولي جهاز المدينة بمتابعة ما تم إزالته لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى.


وفي سياق متصل صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن  حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط مركبات "التوك توك" بعدة مناطق بالمدينة، شملت الحي الخامس بمناطق (النرجس – الياسمين)، والحي الثاني بالمجاورة الرابعة إسكان المحافظة، والحي الأول بالمجاورات 2 و 3.
وقال المهندس عمار مندور: أسفرت  الحملة عن  رفع عدد ١٥ إشغالا، وإزالة عدد ٥ حالات تعدٍ بالبناء، وكذا سحب عدادات للمياه، وضبط عدد ٣٥ مركبة "توك توك" مخالفة  للسير بالطرق الممنوعة، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على المخالفات كافة.



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