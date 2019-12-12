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حريق ضخم بحاملة طائرات "أدميرال كوزنيتسوف" الروسية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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حريق
حريق
وكالات
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أصيب 3 أشخاص على الأقل، جراء اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "أدميرال كوزنيتسوف"، حسبما أعلنت وسائل إعلام، اليوم الخميس.

 

وامتدت ألسنة اللهب إلى الحاملة أثناء أعمال صيانة ، وانتشرت على مساحة 120 مترا مربعا على متنها، حسبما قالت وكالة أنباء "تاس" الحكومية.

 

وكان الحادث، قد وقع في ميناء مورمانسك المطل على بحر بارنتس قرب القطب الشمالي، وإلى الغرب من الأراضي الروسية.

 

وقد أفاد مصدر لوكالة "تاس"، بأن الحريق بدأ على السطح العلوي، وإن دخانا كثيفا أسود ينبعث من الحاملة.

 

حاملة طائرات الأميرال كوزنستوف هي حاملة طائرات روسية موجودة في البحر الأسود في ميكولايف في أوكرانيا وهي تابعة للبحرية الروسية أُنشأت في سنة 1981 في زمن الاتحاد السوفيتي.

 

 وقد سُميت بإسم الأميرال نيقولاي غيراسيموفيتش كوزنيتسوف ويوجد نفس الطراز منها تابعة لجمهورية الصين الشعبية قرب مدينة داليان في بحر الصين الجنوبي.

 

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الكلمات المفتاحية

روسيا حريق ضخم حاملة الطائرات كوزنيتسوف أدميرال كوزنيتسوف

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