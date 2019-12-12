روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان بعد استدعاء السفير

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن السلطات ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان من موسكو، في رد متبادل بعد أن أمرت برلين الأسبوع الماضي بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.





وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن وزارة الخارجية الروسية استدعت، اليوم الخميس، السفير الالماني في موسكو وأصدرت احتجاجًا رسميًا على عمليات الطرد وأعطت اثنين من الدبلوماسيين الألمان سبعة أيام لمغادرة البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأعلنت ألمانيا عمليات الطرد الأسبوع الماضي، بسبب ما قالت إنه رفض موسكو التعاون في التحقيق في جريمة قتل يشتبه فيها ممثلو الادعاء الألمان في تورط روسي أو شيشاني.





وقد خاطبت المانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاربعاء، قائلة انها ليست على علم بأن روسيا طلبت تسليم رجل جورجي قتل في برلين في أغسطس.





وفي تصعيد في العلاقات المتوترة بالفعل، طردت ألمانيا الأسبوع الماضي اثنين من الموظفين في السفارة الروسية في برلين، قائلة إن موسكو لا تتعاون بشكل كاف في التحقيق في جريمة القتل.





كما وصف بوتين الضحية يوم الاثنين الماضي بأنه "شخص قاسي وعطش للدماء" قاتل إلى جانب الانفصاليين المناهضين لموسكو في منطقة شمال القوقاز ذات الأغلبية المسلمة في روسيا، وقال إن طلبات موسكو بتسليمه لم تتم الاستجابة لها.





وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية عندما سئل في مؤتمر صحفي عن بيان بوتين، إن الحكومة ليست على علم بطلب تسليم روسي لضحية الجريمة.





وقد قُتل الضحية الروسي الجورجي، المعروف باسم زيلخان خانجوشفيلي، بالرصاص في حديقة بوسط برلين في أغسطس أثناء توجهه إلى مسجد.





ويشتبه ممثلو الادعاء الألمان في تورط روسي أو شيشاني.





كما نفت روسيا أي تدخل، وقالت الأسبوع الماضي، إنها سترد على ما وصفته بالخطوة "غير الودية" التي تنتهجها ألمانيا.





و ارتفعت التوترات بين روسيا والدول الغربية بما في ذلك ألمانيا، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز والنفط الروسي، بالفعل بعد تسمم جاسوس روسي سابق، سيرجي سكريبال، وابنته على الأراضي البريطانية.





وقالت المستشارة أنجيلا ميركل يوم الاثنين الماضي، إنها أبلغت بوتين في اجتماع في باريس، أن برلين تتوقع من موسكو أن تقدم معلومات للتحقيق، وهي رسالة عززها متحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء.





كما قال بعض الوزراء الألمان، إنهم يدرسون اتخاذ المزيد من الخطوات ضد روسيا.