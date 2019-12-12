Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان بعد استدعاء السفير

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن السلطات ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان من موسكو، في رد متبادل بعد أن أمرت برلين الأسبوع الماضي بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن وزارة الخارجية الروسية استدعت، اليوم الخميس، السفير الالماني في موسكو وأصدرت احتجاجًا رسميًا على عمليات الطرد وأعطت اثنين من الدبلوماسيين الألمان سبعة أيام لمغادرة البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأعلنت ألمانيا عمليات الطرد الأسبوع الماضي، بسبب ما قالت إنه رفض موسكو التعاون في التحقيق في جريمة قتل يشتبه فيها ممثلو الادعاء الألمان في تورط روسي أو شيشاني.

وقد خاطبت المانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاربعاء، قائلة انها ليست على علم بأن روسيا طلبت تسليم رجل جورجي قتل في برلين في أغسطس.

وفي تصعيد في العلاقات المتوترة بالفعل، طردت ألمانيا الأسبوع الماضي اثنين من الموظفين في السفارة الروسية في برلين، قائلة إن موسكو لا تتعاون بشكل كاف في التحقيق في جريمة القتل.

كما وصف بوتين الضحية يوم الاثنين الماضي بأنه "شخص قاسي وعطش للدماء" قاتل إلى جانب الانفصاليين المناهضين لموسكو في منطقة شمال القوقاز ذات الأغلبية المسلمة في روسيا، وقال إن طلبات موسكو بتسليمه لم تتم الاستجابة لها.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية عندما سئل في مؤتمر صحفي عن بيان بوتين، إن الحكومة ليست على علم بطلب تسليم روسي لضحية الجريمة.

وقد قُتل الضحية الروسي الجورجي، المعروف باسم زيلخان خانجوشفيلي، بالرصاص في حديقة بوسط برلين في أغسطس أثناء توجهه إلى مسجد.

ويشتبه ممثلو الادعاء الألمان في تورط روسي أو شيشاني.

كما نفت روسيا أي تدخل، وقالت الأسبوع الماضي، إنها سترد على ما وصفته بالخطوة "غير الودية" التي تنتهجها ألمانيا.

و ارتفعت التوترات بين روسيا والدول الغربية بما في ذلك ألمانيا، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز والنفط الروسي، بالفعل بعد تسمم جاسوس روسي سابق، سيرجي سكريبال، وابنته على الأراضي البريطانية.

وقالت المستشارة أنجيلا ميركل يوم الاثنين الماضي، إنها أبلغت بوتين في اجتماع في باريس، أن برلين تتوقع من موسكو أن تقدم معلومات للتحقيق، وهي رسالة عززها متحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء.

كما قال بعض الوزراء الألمان، إنهم يدرسون اتخاذ المزيد من الخطوات ضد روسيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسكو روسيا برلين المانيا السفير الالماني

أخبار تهمك

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 20 ساعة

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ألمانيا تطرد اثنين من الروس بسبب مقتل رجل جورجي في برلين

لافروف: ندرس كيفية الرد على طرد ألمانيا لدبلوماسيين روس

ألمانيا تدعو لإجراءات ضد روسيا بعد تورطها في عملية اغتيال

ألمانيا تطالب الاتحاد الروسي الاستعداد للقاء كييف في قمة نورماندي

وزيرة ألمانية تدعو لمزيد من الإجراءات ضد روسيا بشأن جريمة برلين

ميركل تتوقع تعاون روسي في التحقيق بجريمة برلين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status