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هل ننتظر شتاء أكثر برودة عن الأعوام السابقة؟.. "الأرصاد" ترد (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، ناصحة مرضى حساسية الصدر والجهاز التنفسي، بتجنب الخروج في هذه الأوقات أو وضع كمامات على الفم حال الخروج.

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، حقيقة كون فصل الشتاء هذا العام سيكون الأكثر برودة، مشيرة إلى أن هذه الشائعات دائمًا ما تتردد كل عام، وهي غير صحيحة على الإطلاق.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السمات الأساسية لفصل الشتاء تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وحالات عدم استقرار ونشاط للرياح، موضحة أننا يفصلنا 10 أيام عن فصل الشتاء، وسوف يشهد الأسبوع المقبل حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
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