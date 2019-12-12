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الكرملين يعلق على طرد الدبلوماسيين الألمان

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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الكرملين
الكرملين
وكالات
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علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، على واقعة طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا.

 

قال ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية: "يأمل ألا يؤثر طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان من روسيا على الحوار البناء مع ألمانيا".

 

وقد طالبت وزارة الخارجية الروسية، دبلوماسيين ألمانيين بمغادرة البلاد في غضون سبعة أيام، ردًا على الخطوة الألمانية التي اتخذت في أوائل ديسمبر، لطرد اثنين من موظفي السفارة الروسية بسبب تورطهما المزعوم في مقتل مواطن جورجي في برلين.

 

وأضاف: "لا نود أن نرى مخاطر كبيرة. أنت تعلم أن الدبلوماسيين قد طُردوا كإجراء انتقامي قسري. لقد أصبح هذا أمرًا لا مفر منه بعد طرد اثنين من دبلوماسيينا. أنت تعلم أننا نرى أن هذا القرار الذي اتخذته برلين لا أساس له على الإطلاق. نحن لا نتفق مع هذا ".

 

وتابع: "نتوقع ونأمل ألا يصبح هذا عاملا سلبيا لمزيد من التطوير والتوسع في حوارنا البناء للغاية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية".

 

وفي وقت سابق، قامت ألمانيا بطرد دبلوماسيين روسيين الأسبوع الماضي، قائلة إن موسكو لا تتعاون بشكل كاف في التحقيق مع رجل جورجي قُتل في برلين في أغسطس، في تناقض لقول روسيا إنها طلبت تسليم الرجل.

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