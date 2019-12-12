Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يحسم مصير أشرف حكيمي مع ريال مدريد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
Advertisements
زيدان وحكيمي
زيدان وحكيمي
الفجر الرياضي
Advertisements
حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني، مستقبل المغربي اشرف حكيمي وإمكانية ضمه الى صفوف الملكي بعد انتهاء إعارته الى بروسيا دورتموند.

وأكد زيدان في تصريحات ليومية آس الاسبانية قائلا : حسنا ، مستقبل حكيمي سيكون في ريال مدريد ، أهم شيء الآن أن يكون أشرف جاهزا و مستعدا لذك.


و أضاف مفيدا : نحن سعداء لأنه يسجل الأهداف مع فريقه و في المستقبل سنرى ما سيحدث معه.

و يرى الريال في حكيمي خليفة داني كارفاخال في خانة الظهير الأيمن في الريال خلال المستقبل القريب.

ويذكر أن أشرف حكيمي انتقل الموسم الحالي بنظام الإعارة من الريال لصالح بوروسيا دورتموند الألماني و يظهر بشكل مميز مع فريق لوسيان فافر.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات.. والأرصاد تعلن موعد انتهاءها

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ 43 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 22 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 19 ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ 39 دقيقة

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status