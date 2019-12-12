زيدان يحسم مصير أشرف حكيمي مع ريال مدريد

حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني، مستقبل المغربي اشرف حكيمي وإمكانية ضمه الى صفوف الملكي بعد انتهاء إعارته الى بروسيا دورتموند.





وأكد زيدان في تصريحات ليومية آس الاسبانية قائلا : حسنا ، مستقبل حكيمي سيكون في ريال مدريد ، أهم شيء الآن أن يكون أشرف جاهزا و مستعدا لذك.









و أضاف مفيدا : نحن سعداء لأنه يسجل الأهداف مع فريقه و في المستقبل سنرى ما سيحدث معه.





و يرى الريال في حكيمي خليفة داني كارفاخال في خانة الظهير الأيمن في الريال خلال المستقبل القريب.



