خبير دفاع يكشف قائمة أفضل خمس قوى بحرية في العالم

في أواخر العام 2018، اقترح مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، في تقرير أن البحرية الأمريكية لن تكون قادرة على كسب اليد العليا في معركة محتملة مع أي من السفن الحربية الصينية أو الروسية.

في أواخر العام 2018، اقترح مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، في تقرير أن البحرية الأمريكية لن تكون قادرة على كسب اليد العليا في معركة محتملة مع أي من السفن الحربية الصينية أو الروسية.

في مقال نشرته مجلة "مجلة ناشيونال إنترست" الأمريكية يوم الأربعاء، حدد خبير الدفاع في سان فرانسيسكو، كايل ميزوكامي، أفضل خمس قوى بحرية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا.

في مقال نشرته مجلة "مجلة ناشيونال إنترست" الأمريكية يوم الأربعاء، حدد خبير الدفاع في سان فرانسيسكو، كايل ميزوكامي، أفضل خمس قوى بحرية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا.

ويخلص "ميزاكامي" إلى أن جوهر القوة هو 46 مدمرة بالإضافة إلى 16 غواصة، وهي من بين "الأفضل في العالم".

ويخلص "ميزاكامي" إلى أن جوهر القوة هو 46 مدمرة بالإضافة إلى 16 غواصة، وهي من بين "الأفضل في العالم".

وقال خبير الدفاع، مذكراً 114 سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود: "تحت الجزء الأكبر من الرادار، قامت اليابان ببناء واحدة من أكبر القوات البحرية الأكثر تقدمًا والأكثر احترافاً في العالم".

وقال خبير الدفاع، مذكراً 114 سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود: "تحت الجزء الأكبر من الرادار، قامت اليابان ببناء واحدة من أكبر القوات البحرية الأكثر تقدمًا والأكثر احترافاً في العالم".

يذهب المركز الخامس في القائمة إلى قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (MSDF)، والتي يشرحها "ميزاكامي" من الناحية الفنية ليست سلاح بحرية، نظرًا لأن "موظفيها موظفون مدنيون وليسوا بحارة".

يذهب المركز الخامس في القائمة إلى قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (MSDF)، والتي يشرحها "ميزاكامي" من الناحية الفنية ليست سلاح بحرية، نظرًا لأن "موظفيها موظفون مدنيون وليسوا بحارة".









4- بريطانيا

ووفقًا لـ "ميزاكامي"، فإنه على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية شهدت "موجات متتالية من التخفيض في المعدات والأفراد" في البحرية الملكية، فإن قوة النيران النووية، وكذلك خطط حاملة الطائرات في المستقبل تكسبها المركز الرابع في القائمة".





البحرية تضم حاليًا؛ ثلاث سفن هجومية برمائية كبيرة، و19 فرقاطة ومدمرة، فضلًا عن سبع غواصات هجوم نووي، فضلًا عن أربع غواصات تعمل بالصواريخ البالستية تعمل بالطاقة النووية. يبلغ عدد أسطول سلاح الجو البحري 149 طائرة، معظمها طائرات هليكوبتر









3- روسيا

كما ذكر مؤلف المقال: "تحتل البحرية الروسية المرتبة الثالثة بـ 79 سفينة "بحجم فرقاطة وأكبر، بما في ذلك حاملة طائرات وخمس طرادات و 13 مدمرة و 52 غواصة".





وأكد، أنه على الرغم من حقيقة أن روسيا هي تقليديًا قوة برية، إلا أنها "ورثت الجزء الأكبر من البحرية السوفيتية في نهاية الحرب الباردة".





وكتب المؤلف: "هذه القوة في قلب البحرية الروسية الحالية، مع المزيد من السفن والتحسينات على مستوى الأسطول [...] يجري إدخالها"، مضيفًا، أن البحرية "أثبتت فائدتها في إظهار العلم ودعم القوة الروسية المتراجعة في جميع أنحاء العالم".





ونسب على وجه التحديد القوة البحرية الروسية لقوتها الغواصة، بحجة أن الغواصات التسعة للصواريخ البالستية تمثل "القدرة النووية الضاربة الثانية للبلاد وربما تكون في أعلى درجات الاستعداد لأي سفن في الأسطول".







2- الصين

ووفقًا لـ "ميزوكامي"، على مدار الثلاثين عامًا الماضية، تحولت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني (PLAN) "من البحرية المائية التي تتكون من مدمرات عتيقة وقوارب هجوم سريع إلى أسطول حقيقي من المياه الزرقاء".





وربطها الخبير الدفاعي بالنمو الاقتصادي الكبير في البلاد، والذي بدوره "غذى زيادة في ميزانية الدفاع بعشرة أضعاف منذ العام 1989".





في الوقت الحالي، تمتلك بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني حاملة طائرات واحدة، و 25 مدمرة، و 42 فرقاطة، وثماني غواصات هجوم نووي، و 5 غواصات تقليدية. يشغل أسطولها 133 ألف فرد، بما في ذلك سلاح مشاة البحرية الصيني.





ويضيف الخبير: "خطة بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني مستمرة في النمو والتعلم"، مشيدًا بمساهمة البحرية الصينية في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي.







