السيسي عن وصية الرسول بالنساء: عايزين نشوف هنعمل إيه عشان ننفذها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التطرف والإرهاب جعل الناس تنظر إلى الدين الذي نؤمن به بخوف رغم أن الأديان كلها جاءت من مكان واحد، مشيرًا إلى أن الرسول قبل وفاته قال وصيتين إحدهما تتعلق بالحياة وكانت استوصوا بالنساء خيرا، معقبا: "عايزين نشوف هنعمل إيه عشان ننفذ تلك الوصية".





وأشار "السيسي"، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن التنظيمات الإرهابية كالدواعش وبوكو حرام التي تسيىء للمرأة وتؤذيها، معقبا: "والله ده لا دين ولا رجولة".



