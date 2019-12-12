عودة حركة القطارات بالخط الأول للمترو إلى طبيعتها فى الاتجاهين

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان المرج الجديدة بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن اهتزاز بالشبكة الكهربائية بين محطتى المعصرة وحدائق حلوان نتيجة لسقوط أمطار غزيرة وتقلب الأحوال الجوية.



وأكد في بيان صحفي، أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد للعمل على إزالة اى اعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية، معلنا أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام فى الاتجاهين.