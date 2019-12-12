تامر حسني يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "الفلوس"





وتابع تامر قائلا: "حاولنا الحفاظ على ما اعتاد عليه الجمهور من سمات تامر حسني الطيبة في أداءه التمثيلي، مع إضافة نكهة جديدة تقدم للجمهور".



واستطرد تامر بقوله، أن الفيلم يغلب عليه الطابع الدرامي، وكان يجب استقدام ممثل مميز في هذا النوع من السينما، وهو ما يتوفر بالتأكيد في النجم خالد الصاوي، الذي وصفه بأنه "ذو ثقل" في مجال التمثيل.



وكشف الفيديو الذي نشره برنامج "إم بي سي ترندينج" أن الفيلم سيكون به العديد من ضيوف الشرف مثل النجم أحمد السقا والنجمة مي عز الدين، بالإضافة لنجماته زينة وعائشة الأحمد التي تعمل مع تامر للمرة الأولى.



وعلق تامر على مشاركته لعائشة الأحمد في فيلم سينمائي للمرة الأولى بقوله، أنه تجسد دور هام بفيلم الفلوس يتوقع أن يعود عليها بادوار بطولة بعد نجاحها في هذا الفيلم وعبر هذا الدور.



وتطرق الحديث بين محاور البرنامج وتامر عن الإيرادات القياسية لفيلم البدلة، وعلق تامر على ذلك بقوله أنه لا يحسب الأمر بالأرقام، ولكن ما يرغب في تحقيقه من الفيلم بشكل العام والرسالة التي يرغب في إيصاله للجمهور من خلاله، وضرب تامر مثلا بذلك على دوره في فيلم تصبح على خير.



وتمنى تامر في ختام الحوار التوفيق لشقيقه حسام، كونه يستعد لأول تجربة إنتاجية له، في فيلم جديد سيكون من بطولة تامر وحلا شيحا.

وعلق تامر على مشاركته البطولة في الفيلم مع حلا، بقوله أنه قرر ترشيحها للفيلم نزولا عند رغبتها في العودة للسينما من جديد، والتي سبق وأن عبرت عنها لتامر في وقت سابق بصفتهما أصدقاء مقربين على حد وصفه.



وعاد تامر بحديثه عن فيلم الفلوس، حيث ذكر أنه سيقيم له ما لا يزيد عن حفلين خاصين من العروض الخاصة، مع احتمالية تأجيل تامر لطرح ألبومه الجديد بسبب انشغاله بالتسويق لأعماله السينمائية في الوقت الحالي.



فيلم "الفلوس"



ينتظر تامر حسني حاليًا طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، محمد سلام،عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى نخبة كبيرة و مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، والفيلم من المرتقب عرضه بالسينمات يوم ٢٥ ديسمبر الحالى.



كما بدأ تامر مؤخرًا تحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، بطولة حلا شيحة، تامر حسني، ومن إنتاج سينرجي وتامر حسنى.



والجدير بالذكر أنَّ تامر يستعد حاليًا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بمشاركة الفنان رامي جمال، وذلك يوم ٢٠ ديسمبر الحالى، في التجمع الخامس.

ينتظر الفنان تامر حسني، هذه الفترة عرض فيلمه الجديد "الفلوس" في 25 ديسمبر الحالي، والذي يشاركه في هذا العمل الفنانه زينة وعائشه بن أحمد والفنان خالد الصاوي.وكشف الفنان تامر حسني عن مشاركة خالد الصاوي معه بهذا العمل خلال حواره ببرنامج "تريندينج" المذاع عبر قناه " إم بي سي" وقال :"يوجد بيني وبين خالد "جيم"، لعبة تمثيل مشتركة في أحداث الفيلم"، ووصف تامر خالد الصاوي بالممثل العظيم وأنه تشرف بالعمل معه في فيلم الفلوس، وأضاف أنه تجمعه به علاقة ود وحب منذ زمن.وأضاف تامر: " تشرفت بعمله معي في الفيلم، وأكد على أن الدور الذي يؤديه مختلف عن كل الأدوار السابقة له في أعماله السينمائية السابقة".