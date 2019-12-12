السيسي يطمئن سيدات مصر: لن أوقع على قانون لن ينصفكم.. وأقول للرجال انحنوا للمرأة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك تخوف لدى النساء من مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مصر، وما قد يتعرضوا لأي ظلم أو عدم انصاف، موجهًا رسالة لسيدات مصر: "لن أوقع على قانون لن ينصفكم".





وأشار "السيسي"، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن البرلمان المصري ونوابه حريصين على مناقشة متوافقة للقانون.



