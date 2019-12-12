"الأرصاد" تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، مصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وشمال سيناء اليوم فقط، لكنها متوسطة الشدة، وتكون رعدية على بعض المناطق.



وأوضح "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن هناك نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة خاصة على الطرق السريعة والمكشوفة، مناشدة قائدي المركبات بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة والمكشوفة.



وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم بنحو درجتين، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 19 درجة، موضحة أن الأمطار تنحصر غدًا على السواحل الشمالية فقط.

