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السيسي: "ناديت على المرأة المصرية عند تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.. وساعدتني"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر نفذت أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق، معقبا: "ناديت على المرأة عند تطبيق البرنامج الاقتصادي.. وساعدتني".

وأشار السيسي، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المرأة المصرية لم تشتكِ من الوضع، ودبرت شئون الأسرة في تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أنه لولا المرأة ما كانت الإنسانية، مؤكدًا أنه عند اختيار أي امرأة مصرية في منصب، تكون هي الأكثر نشاطا، والأقل فسادًا على الإطلاق.
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