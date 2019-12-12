سمسم شهاب يعتذر عن العرض المسرحي "عبدالموجود ع الداونلود"





وقال سمسم شهاب، في بيان صحفي ليه: "شكرا لكل إخواتي وحبايبي وجمهوري الكريم الي لسه مصر يشوفني في عرض المسرحيه... انا اعتذرت نهائي ومافيش مجال للعوده رغم آسفي انه انسحابي اتسبب في وقف العرض الاسبوعين دول لكن ان شاء الله يجيبوا البديل المناسب ويعرضوا في اقرب فرصه".





وأضاف: "شكرا لإصرار أستاذه منى السعيد على عودتي وإنتظاري لكن غصب عني لظروف عملي.. وأنا عندي ثقه انه الأستاذ حسام الدين صلاح متأني في اختيار الزميل الذي يليق بالدور لأنه مخرج متميز وذكي في اختياراته،ولأنه الدور المحوري الي بيقلب الاحداث في العرض.. واتمنى التوفيق لكل فريق العمل لأنه القصه عصريه ومهمه والإخراج فوق الرائع والإستعراض جميل وكل فرد مشارك له بصمه خاصه..فبعتذر لجمهوري الي ماشفنيش في العرض وبعتذر لزملائي لتوقف العرض مؤقتا."





وكان يجسد سمسم دور الشاب ابن البلد المكافح الذى يعانى ويلات الحياة حيث يلتقى المهندس عبد الموجود وتبدأ الأحداث التى تعالج مشاكل السوشيال ميديا وتأثيرها السلبى على حياتنا.





المسرحية بطولة علاء مرسي وأحمد سلامة، مروى اللبنانيه، برلنتي فؤاد، مروي، ياسر يني،منى السعيد، ألماس، مصطفى إمام، أحمد زهران، تأليف ايمن العوضي،إخراج حسام الدين صلاح، ديكور أحمد عبد العزيز،الألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يني.





اعتذر الفنان سمسم شهاب، على الاستمرار في العرض المسرحي "عبدالموجود ع الداون لود"، مما أدى إلى توقف تقديم العرض لمدة أسبوعين.