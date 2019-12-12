السيسي: لم تشتك امرأة مصرية واحدة فقدت زوجها أو ابنها بسبب الإرهاب



وأشار "السيسي"، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية لم تشتك امرأة مصرية واحدة من فقدها لابنها أو زوجها في حربنا ضد الإرهاب.



وأضاف أن المرأة المصرية يجب أن تحصل على المكانة التي تستحقها، مؤكدًا أن هناك ظروف صعبة في مصر وأفريقيا لذلك دور المرأة في أفريقيا أصعب من دورها في أوروبا.







قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أكثر من 35 مليون مصري خرج ليعطيه تفويض في 2013 لمواجهة الإرهاب، وكانت المرأة المصرية في مقدمة الصفوف، معقبا: انتبهت للدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة المصرية في مصر وأفريقيا".