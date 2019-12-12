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مقتل 26 شخصا باشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل مسلحة بإدلب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
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اشتباكات مسلحة
اشتباكات مسلحة
وكالات
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أعلن المرصد السوري، اليوم الخميس، مقتل 26  شخصا باشتباكات بين قوات النظام وفصائل مسلحة في ريف إدلب، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وقد أفاد المرصد السوري، في وقات سابق، بأن أربعة مدنيين، بينهم طفل، قتلوا في غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية صباح اليوم (السبت) على مناطق في بلدة البارة بالقطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب في شمال سوريا.

 

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة. وأضاف أن طائرات روسية استهدفت إلى جانب مواقع في بلدة البارة أخرى في قرية الرفة شرق معرة النعمان، فيما تناوبت مروحيات تابعة لقوات النظام على استهداف بلدة كفرنبل ببراميل متفجرة.

 

ولفت المرصد إلى أن القصف الجوي أعقب هدوءاً ساد المنطقة منذ منتصف الليل، فيما تشهد محاور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحور كبانة في جبل الأكراد، اشتباكات بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة السورية.

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الكلمات المفتاحية

مقتل 26 شخص قوات النظام السوري سوريا اشتباكات مسلحة

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