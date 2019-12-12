Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي: عندما تكشفت المرأة المصرية الحقيقة في 2013 خرجت بالملايين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عظيمات مصر هم جزء من عظيمات أفريقيا والعالم، موضحًا أن الإرادة السياسية لا يمكن أن تأتي إلا من قناعة حقيقية.

وأشار "السيسي"، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر مرت بأحداث كثيرة على مدار العشر سنوات الماضية، وتصدت المرأة المصرية بقوة في 2013 للحفاظ على الهوية المصرية، وقد تصدت من نفسها للوضع.

وأضاف أن المرأة المصرية خرجت لترفض واقع كان موجود حينها، معقبا: "هو وضع جاء بانتخابات ولكن عندما تكشفت المرأة المصرية حقيقة الوضع وما يمكن أن تصل إليه مصر خرجت بالملايين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ 43 دقيقة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 19 ساعة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

موضوعات متعلقة

'العامة للاستعلامات' تُصدر نشرتها الخامسة عن تغطية منتدى شباب العالم في الإعلام الدولي

مايا مرسي: نعيش عصرا ذهبيا للمرأة المصرية في ظل الإرادة السياسية الحالية

رئيس حزب الوفد: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب.. والسيسي انحاز لرغبة الشعب

السيسي: السبيل الأمثل لإقرار الأمن والسلام هو معالجة الأسباب الجذرية

السيسي: 20% من احتياطي الطاقة المصرية يمكن نقلها إلى دول أفريقيا (فيديو)

مبعوثة مفوضية الاتحاد الأفريقي: المرأة والشباب بمثابة النفط للقارة السمراء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status