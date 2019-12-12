السيسي: عندما تكشفت المرأة المصرية الحقيقة في 2013 خرجت بالملايين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عظيمات مصر هم جز ء من عظيمات أفريقيا والعالم، موضحًا أن الإرادة السياسية لا يمكن أن تأتي إلا من قناعة حقيقية.





وأشار "السيسي"، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر مرت بأحداث كثيرة على مدار العشر سنوات الماضية، وتصدت المرأة المصرية بقوة في 2013 للحفاظ على الهوية المصرية، وقد تصدت من نفسها للوضع.



