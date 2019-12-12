احتفالية كبرى في نجع حمادي لتكريم قيادات الإدارة التعليمية (صور)



وأضاف عبد السلام، أن الثانوية بنين استضافت هيئة الإدارة التعليمية بكامل مكاتبها خلال الفترة الماضية، بعد صدور قرار إخلاء مبنى الإدارة القديمة الذي يخضع فى الوقت الحالي للإحلال والتجديد، لافتًا أن ذلك لم يؤثر على آداء المدرسة لرسالتها التعليمية والقيام بواجباتها نحو الإدارة التعليمية وأبنائها الطلاب.



وفي كلمته التى ألقاها نيابة عن المكرمين، أشار سجيع عبدالفضيل، معلم أول الدراسات الإجتماعية، الى أن تكريم اليوم، هو بمثابة تكريم لكل العاملين في قطاع التعليم، وطلاب المدرسة، ودافعًا لتحقيق المزيد والمزيد من أجل خدمة المسيرة التعليمية.



ومن جانبه أكد ممدوح الأنصار، مدير مدرسة الثانوية بنين بنجع حمادي، أن المدرسة دأبت منذ سنوات على تنظيم إحتفاليات التكريم للطلاب المتفوقين، والحاصلين على المراكز المتقدمة، مشيرًا أن احتفالية اليوم تضمنت تكريم كلًا من:



أبوالوفا عبد السلام، مدير عام الإدارة التعليمية، وأحمد جلال فراج، المعاون المالي بالإدارة التعليمية، ومحمد تهامي محمد، كاتب الإدارة، وممدوح ثابت شاكر، مدير شؤون الطلاب، ومنصور صبحي اسكندر، محقق، ورمضان على أبوزيد، مدير التوجيه المالي، ومحمد سعد محمد، مدير التعليم الإعدادي، ويوسف أحمد محمد، رئيس وحدة الماهيات، ومحمد حجاج عبدالرحمن، رئيس شؤون العاملين، وصلاح محمد عيد، رئيس قسم شؤون الطلاب، وسجيع عبدالفضيل، معلم أول الدراسات الإجتماعية بالمدرسة، وحمادة محمد صابر، موجه الدراسات الإجتماعية، وعاملين من عمال الخدمات.



ولفت الأنصاري الى أن الإحتفالية تضمنت تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الأول والمركز الثاني في ختام الأنشطة الرياضية، مشيرًا الى أن رسالة المدرسة، هي بناء العقل والجسد، من خلال تقديم المواد الدراسية بشكل وافي ومتكامل، والحفاظ على النشاط الرياضي للطلاب.



حضر الإحتفالية التي شهدها طابور الصباح المدرسي، أعضاء هيئة التدريس بالثانوية بنين، والعاملين بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، وطلاب الصفوف الثانوية بالمدرسة.



نظمت مدرسة الثانوية بنين بنجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، إحتفالية تكريم قيادات الإدارة التعليمية وعدد من العاملين بها، ومعلم أول الدراسات الإجتماعية بالمدرسة، وطلاب المركز الأول والثاني بختام الأنشطة الرياضية.وفي كلمته أثناء احتفالية التكريم، قال أبو الوفا عبد السلام، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن تكريم قيادات الإدارة التعليمية وعدد من العاملين بها، يأتي في إطار اهتمام المدرسة بالقائمين على العملية التعليمية، وتقديرهم لجهودهم المبذولة في هذا الشأن.