بالصور والفيديو.. أمطار شديدة تضرب القاهرة وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

شهدت بعض المدن اليوم الخميس 12/12/209، سقوطاً للأمطار الشديد، وحالة من عدم الاستقرار، وسط تحذيرات خبراء الأرصاد، من تقلبات الطقس.





وسقطت أمطار شديدة إلى متوسطة، على بعض محافظات القاهرة اليوم؛ نتيجة لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على شمال البلاد.





وحذرت تنبؤات الأرصاد، من حالة الطقس اليوم، وأشارت إلى أن هناك أمطار يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة مع قلة مستوى الرؤية الأفقية بالطرق المكشوفة والطرق الصحراوية"، ما يستدعي الحذر عند القيادة، والسفر على الطرق الطويلة.





وتشهد البلاد غداً الجمعة 13/12/2019، حالة طقس غير مستقرة، وهناك توقعات لنزول الأمطار، على بعض المناطق والمدن.















