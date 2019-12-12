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محافظ القليوبية: طريق بديل بمنطقة شركات البترول وتطوير مسطرد بـ 90 مليون جنيه

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انه سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول بالخصوص وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة الي توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية من البر الشرقي ليصبح 3 حارات في كل إتجاه بعرض 10 متر بطول ٢ كم.

جاء ذلك خلال إجتماعه مع اللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات والاستشارات الهندسية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة، وذلك لبحث ومتابعة مشروع تطوير منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة وطريق شركات البترول بمدينة الخصوص بالتعاون مع شركات البترول بالمنطقة كجانب من المشاركة المجتمعية لتطوير منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة بقيمة اعمال 90 مليون جنيه حيث يبدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة كما يتم إزالة العشوائيات التي توجد بها مما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولي هذا المشروع كاملا.

وتقدم "الهجان" بالشكر لشركات البترول على التعاون المثمر والمشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيتم نقل المنطقة بالكامل نقلة حضارية متميزة تتسم بالشكل الجمالي والسيولة المرورية.

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محافظات محافـظ القليوبيــة إيمان ريان أخبار مصر

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