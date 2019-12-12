مدافع برشلونة مطلوب في 5 أندية

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس بأن هناك 5 أنيدة مهمته بالتعاقد مع المدافع الفرنسي جان كلير توديبو لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقدم المدافع الفرنسي الشاب مستوى مميز للغاية في انتصار فريقه أول أمس أمام مضيفه إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هناك 5 أندية ترغيب في التعاقد مع اللاعب الفرنسي حال قرر النادي الكتالوني الاستغناء عنه في يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.



وأشارت الصحيفة إلى أن أندية موناكو الفرنسي وبايرن ليفركوزن الألماني وميلان الإيطالي وواتفورد وساوثمهامبتون الإنجليزيين مهتمون بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي.



وتابعت الصحيفة بأن توديبو لا يرغب في الرحيل عن برشلونة ويفكر جيدًا في إقناع المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي بأحقيته في التواجد ضمن صفوف الفريق.



وتأهل برشلونة لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا كأول المجموعة رفقة بوروسيا دورتموند الألماني الذي حل في المركز الثاني.