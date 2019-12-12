بعد سقوط الأمطار.. أماكن الزحام المروري في القاهرة والجيزة





وظهرت أحجام مرورية بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه وسط البلد، ومحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، وشارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وشارع التحرير حتى ميدان الدقى وصولا الى شارع السودان.

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الخميس، ظهور كثافات مرورية بالطرق، إثر هطول الأمطار أدت إلى تباطؤ حركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير حركة السيارات.وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وأعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس ومطلع أكتوبر من العروبة ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة وبمنزل محور النصر، أعلى كوبرى الفنجرى القادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر، يفضل توجه السيارات لشارع مصر والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق، وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائرى.وتباطأت حركة السيارات في الطريق القادم من محور صلاح سالم إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا وميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.وشهد الدائرى القادم من أعلى المرج الجديدة أحجام مرورية، وأعلى منطقة المنيب للمتجه الى المعادى والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحى، وشهد محور صفط اللبن كثافات أخرى للمتجه من 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعه القاهرة يفضل التوجه لمنزل أحمد عرابى.كما شهدت شوارع الجيزة كثافات مرورية منها شارع مراد والنيل السياحى للمتجه إلى الوراق وميدان الكيت كات بسبب أعمال إنشاء نفق السيارات لميدان النهضة وبشارعى فيصل والهرم للمتجه إلى ميدان الجيزة.