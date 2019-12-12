الهند تنشر قوات لقمع الاحتجاجات العنيفة على قانون المواطنة

بعد احتجاجات عنيفة خلال الليل ضد قانون جديد من شأنه أن يسهل على الأقليات غير المسلمة من بعض الدول المجاورة طلب الجنسية الهندية، نشرت السلطات في الهند آلاف الجنود في ولاية آسام الشمالية الشرقية، اليوم الخميس.





وحسبما قال مسؤولون حكوميون، تم نقل القوات من أجزاء أخرى من الهند ، بما في ذلك منطقة الهيمالايا المضطربة في كشمير، وتم استعادة الهدوء إلى جواهاتي، عاصمة ولاية آسام، على الرغم من عودة المحتجين إلى الشوارع في أجزاء أخرى مثل موريجون، حيث أحرقوا الإطارات، كما أوردت وكالة "رويترز".





قالت نهال جين، طالبة ماجستير في الاتصالات في جواهاتي: "هذه فورة عامة عفوية، أولاً يخبروننا أن هناك الكثير من المهاجرين غير الشرعيين ونحن بحاجة إلى التخلص منهم. ثم يأتون بهذا القانون الذي سيمنح الجنسية للمهاجرين".





وقد ذكرت الحكومة الهندوسية الوطنية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، أن مشروع قانون تعديل المواطنة الذي أقره البرلمان يوم الأربعاء يهدف إلى حماية الأقليات المحاصرة من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان.





ومن جانب آخر، قال منتقدون، إنه يقوض الدستور العلماني في البلاد من خلال عدم توفير الحماية للمسلمين، بينما يقول آخرون إنه سيفتح ولايات الهند الشمالية أمام طوفان من الأجانب.





كانت مقاومة مشروع القانون هي الأقوى في ولاية أسام التي تزرع الشاي، حيث انطلقت حركة ضد المهاجرين غير الشرعيين من جارتها بنجلاديش منذ عقود.





عندما أقر البرلمان الهندي مشروع القانون، وقعت احتجاجات في شمال شرق الهند. في ولاية آسام، تحدى المتظاهرون حظر التجول، وأحرقوا إطارات السيارات ورددوا شعارات مناهضة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي.





وقالت الحكومة في أمر، إنه تم تعليق الإنترنت عبر الهاتف النقال في 10 مناطق في ولاية آسام لمدة 24 ساعة حتى الساعة 7 مساء اليوم الخميس، مضيفة، أنه من المحتمل أن تستخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي "لتلهب المشاعر وبالتالي تفاقم وضع القانون والنظام".





تأتي الاضطرابات في آسام، قبل أيام قليلة من القمة السنوية التي يعتزم "مودي" استضافة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، فيها كجزء من حملته لنقل الأحداث الدبلوماسية البارزة خارج دلهي إلى أجزاء مختلفة من الهند، لإظهار تنوعها.





هاجم المتظاهرون منازل رئيس وزراء آسام، سارباناندا سونوال، وأعضاء آخرين في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ليلة أمس، وألقوا باللوم عليهم في ممارسة السياسة مع منطقة لها تاريخ من التوترات العرقية والدينية وفتح البوابات أمام المزيد من الغرباء.





وقال النقاد، إن من بين الشواغل الرئيسية مسار المواطنة الجديد للتشريع لست مجموعات دينية بما في ذلك الهندوس والمسيحيين والبوذيين ، ولكن ليس المسلمين.



