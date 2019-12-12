Advertisements
Advertisements
Advertisements

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
Advertisements
تسبب سقوط لوحة إعلانية، في غلق الطريق الدائري من السلام للمرج قبل النفق، وذلك على خلفية سقوط أمطار بشكل غزير، بالإضافة إلى هبوب الرياح.

هذا ويحاول رجال المرور رفع اللوحة عن نهر الطريق، لتسيير الحركة أمام حركة السيارات، لمنع التكدسات المرورية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أغلب الأﻧﺤﺎء،  ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺳﻴﻨﺎء وﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح  اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ أغلب الأﻧﺤﺎء، ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ،  ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إلي اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

من المتوقع أيضا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الخميس على القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 18 إلى 19 درجة، وشمال الصعيد من 20 إلى 21 درجة، وجنوب الصعيد من 25 إلى 26 درجة، وجنوب سيناء من 24 إلى 25 درجة.

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)
غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)
غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

غلق الطريق الدائري سقوط امطار حالة الجو الامطار اليوم الارصاد الجوية

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ ساعة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 18 ساعة

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات.. والأرصاد تعلن موعد انتهاءها

منذ ساعة و 9 دقيقة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أمطار على أماكن متفرقة بـ"البحيرة" والأرصاد تتوقع طقسا غير مستقر (صور)

الأمطار تغرق المنازل وتحاصر المدارس بالبحيرة (صور)

مدرستا "زنقير والحديثة" يغرقان في "شبر ميه" بحوش عيسي (صور)

الطقس غدا .. الأرصاد الجوية تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس 24/10/2019

"كسح مياه الأمطار بالإسكندرية".. كيف واجهت المحافظات الطقس السىء؟

طقس الثلاثاء.. أمطار وشبورة مائية ورياح (تعرف عليه)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

09:59 ص

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status